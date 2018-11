Katy Perry, la mieux payée en 2018

Elle aurait fait 83 millions de dollars US entre autres grâce à sa tournée Witness: The Tour, qui rapportait environ 1 million de dollars US par représentation.

Sa rivale Taylor Swift arrive au deuxième rang avec 80 millions de dollars US empochés entre le 1er juin 2017 et le 1er juin 2018.

Céline Dion occupe la 9e place de ce palmarès avec 31 millions de dollars US. Nous retrouvons également Beyoncé (3e place), P!nk (4e), Lady Gaga (5e) et Jennifer Lopez (6e). - Véronique Lauzon