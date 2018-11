Des costumes d'Halloween de vedettes qui font jaser

Terrifiante dentition pour CélineCéline Dion et ses trois fils n'ont pas manqué de partager un petit souvenir de leur Halloween sur Instagram. La petite famille s'est amusée à porter des prothèses dentaires plutôt repoussantes pour l'occasion, au grand plaisir des 2,6 millions d'abonnés de la diva de Charlemagne. On les voit devant un décor gonflable d'Halloween représentant un cocher macabre... «Joyeuse Halloween! Ne mangez pas trop de bonbons, ce n'est pas bon pour les dents! - Céline xx », a écrit la chanteuse. - Stéphanie Vallet

Rôles inversésSur son compte Instagram, Jean-Philippe Dion a publié une photo de lui avec Mitsou. Les animateurs de Rythme FM ont inversé les rôles le temps d'une journée ludique. - Luc Boulanger

Mado et ses amiesL'ineffable Mado Lamotte et ses complices étaient prêtes pour une longue soirée au Cabaret de la célèbre drag-queen et reine du Village à Montréal. - Luc Boulanger

Salomé zombie

Salomé Corbo a tweeté une photo d'elle avec un maquillage particulièrement complexe. À un quidam qui lui a écrit qu'elle avait un gros budget de maquillage d'Halloween, la comédienne a rétorqué ceci: «C'est pas si cher, les prothèses sont 12,99 $; le reste s'est fait avec des vieux restants de maquillage à l'eau pour enfants, un vieux rouge à lèvres... C'est surtout le temps, en fait, plus que le prix...» - Luc Boulanger

Keith et NicoleUne fois de plus, c'est avec son mari Keith Urban que Nicole Kidman a voulu célébrer l'Halloween. Le chanteur country a voulu passer pour un maître des arts martiaux alors que l'actrice a opté pour un costume de chat. - Émilie Côté

Les citrouilles de ReesePour l'Halloween, Reese Witherspoon a voulu montrer ses talents en DIY («Do It Yourself») avec des citrouilles qu'elle a soigneusement décorées. La photo ne dit pas si son chien l'a aidée. - Émilie Côté