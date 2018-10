Le message d'anniversaire de Céline Dion à ses fils fait réagir

La chanteuse a en effet souligné les 8 ans de ses fils en publiant une photo d'eux en compagnie de leur frère René-Charles.

«Mes chers garçons, vous avez 8 ans aujourd'hui et vous me rendez fière à tous les jours. Je vous aime de tout mon coeur et je vous souhaite un très joyeux anniversaire! - Maman xx», a-t-elle indiqué sur Instagram et Facebook.

La petite famille participait visiblement à une fête lorsque ce cliché, signé Denise Truscello, a été pris.