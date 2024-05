Le spectacle de l’année

La mouette

La mouette, le chef-d’œuvre d’Anton Tchekhov, est la pièce idéale pour ébranler les conventions de l’art théâtral. Ce que Catherine Vidal et son équipe font avec brio dans cette jouissive production ! Avec fougue, dérision et conviction. Le spectacle, qui a été présenté au Théâtre Prospero et au Théâtre français du CNA, à Ottawa, au printemps, est porté par une éclatante distribution très bien dirigée par Catherine Vidal. Mentionnons les Olivia Palacci, Mattis Savard-Verhoeven, Simon Beaulé-Bulman et Renaud Lacelle-Bourdon.

Une mise en scène brillante

François Bernier pour 5 balles dans la tête

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Pièce 5 balles dans la tête - SUR LA PHOTO : François Bernier

François Bernier a habilement dirigé la distribution de la pièce 5 balles dans la tête, de Roxanne Bouchard, créée à la Licorne en mars dernier. Sa mise en scène, rythmée et imagée, rend admirablement bien cette histoire essentielle qui raconte la réalité et le traumatisme des militaires de l’armée canadienne au retour d’une mission en Afghanistan. Une des belles surprises de la saison, qu’on pourra voir ou revoir à la Cinquième Salle de la Place des Arts du 27 au 30 novembre.

Un texte inspiré

La traversée du siècle

En plongeant dans l’œuvre colossale de Michel Tremblay pour en faire un spectacle-fleuve de 12 heures avec 75 personnages, Alice Ronfard a effectué un travail titanesque. Son adaptation, écrite sur plusieurs années, à l’initiative du regretté André Brassard, retient l’essentiel de l’univers de Tremblay pour en faire une fresque captivante. Et un spectacle de théâtre mémorable. Le récit traverse le XXe siècle pour illustrer l’histoire des femmes dans le Québec moderne, à travers les destins de trois personnages pivots : Victoire, Albertine et Thérèse. Le texte est publié aux éditions Leméac. Après Montréal et Québec, le spectacle sera présenté au CNA à Ottawa en septembre, à guichets fermés, hélas !

L’interprétation féminine

Violette Chauveau dans La dernière cassette

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Violette Chauveau dans La dernière cassette

Méconnaissable dans son costume clownesque, la formidable Violette Chauveau incarne un André Brassard plus vrai que nature dans La dernière cassette, une pièce d’Olivier Choinière qui sera reprise en novembre au Quat’Sous. Un spectacle plein d’amour, d’humour et d’intelligence, dans lequel, seule sur scène, Chauveau ressuscite carrément Brassard, le temps d’une représentation. Avec sa voix, ses gestes et ses tics, mais sans jamais tomber dans l’imitation. Une grande performance d’interprète qui touche droit au cœur.

L’interprétation masculine

Gabriel Lemire dans La vengeance et l’oubli

PHOTO FRÉDÉRIQUE MÉNARD-AUBIN, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DE QUAT’SOUS Gabriel Lemire dans La vengeance et l’oubli

Dans la pièce La vengeance et l’oubli, Gabriel Lemire brûle les planches dans la peau d’un fils trahi et troublé, inspiré d’Hamlet. Il joue un jeune acteur qui assiste à l’agonie de son père, un professeur célèbre. Présent dans (presque) toutes les scènes, le comédien est à la fois tendre et cruel, émouvant et terrorisant, dans le rôle de ce jeune héros incompris de tous. Athlétique, magnétique et charismatique, il livre une performance à couper le souffle ! Un rôle marquant pour un acteur très doué.

Une conception à souligner

Les costumes du Misanthrope, conçus par Julie Ferland

Le metteur en scène Florent Siaud a planté le décor de la pièce de Molière dans un chic penthouse contemporain, où évoluent Alceste, Célimène, Arsinoé, Philinte… La talentueuse conceptrice de costumes Julie Ferland a doté les interprètes de vêtements à la fois classiques et extravagants, dont l’étoffe se mariait à l’élégance de cette production déjantée du Théâtre du Nouveau Monde.

La révélation

L’ensemble de la distribution de Royal

Avant de monter sur la scène de Duceppe au printemps, les 10 interprètes de Royal ont traversé un processus d’auditions fort exigeant. Ils ont été retenus parmi 281 candidats, issus de diverses cohortes de finissants des grandes écoles de théâtre ces dernières années. Or, « la crème de la crème » de la relève en théâtre au Québec a été à la hauteur. La performance physique et chorégraphique des interprètes illustrait avec justesse la compétition féroce et la course impitoyable aux stages dans des cabinets d’avocats qui motivent les personnages de Royal.

La (belle) surprise

La performance de Dominique Blanc dans La douleur

On savait évidemment, bien avant sa venue à Montréal en mars dernier, que Dominique Blanc est une grande interprète au théâtre et au cinéma, couronnée de prix et sociétaire de la Comédie-Française. Toutefois, sa performance dans La douleur, seule sur la scène dépouillée de l’Usine C, a été un moment de grâce comme on en voit rarement au théâtre. Magistrale, elle a fait vivre chacun des mots du récit douloureux de Marguerite Duras. Une leçon de jeu donnée par une actrice en parfaite maîtrise de son art !