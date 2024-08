L’annonce de son arrivée à la barre du TNM, le 11 juillet dernier, en a surpris beaucoup. Lundi, pour la première fois depuis sa nomination, Geoffrey Gaquère a rencontré les médias. Et a partagé son enthousiasme débordant.

Geoffrey Gaquère a appris sa nomination au poste (très convoité) de directeur artistique du Théâtre du Nouveau Monde (TNM) au milieu d’une représentation au Festival d’Avignon. « Je regardais un spectacle de théâtre avec des étudiants du Conservatoire, le mois dernier. Il y avait un entracte de trois minutes et j’ai ouvert mon cellulaire. J’ai alors lu le message du TNM ! J’ai eu de la misère à suivre la deuxième partie du spectacle… »

Peu connu du grand public, le comédien de 49 ans, originaire de Belgique, a beaucoup joué sur les planches et un peu à la télévision. « Au début de ma carrière, le défi de l’accent [belge] m’a obligé d’ajouter des cordes à mon arc. J’ai fait de la mise en scène. Je me suis impliqué dans des organismes culturels, comme le Conseil québécois du théâtre », explique celui qui laisse la direction du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, après 18 mois en fonction.

La rencontre avec Brassard et Ronfard

Geoffrey Gaquère s’est installé au Québec en 1996, à 21 ans, après avoir eu un coup de cœur pour une production québécoise de Wajdi Mouawad, à Bruxelles. Le tout premier spectacle qu’il voit au Québec, c’est Cyrano de Bergerac, au TNM, monté par Alice Ronfard, avec Guy Nadon dans le célèbre rôle. « J’en ai encore des frissons ! », dit-il, en se touchant le bras.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Geoffrey Gaquère

Il s’inscrit à l’École nationale de théâtre, en jeu, dans la même promotion que Patrick Hivon (2000). « Mon passage à l’École a été déterminant. C’est par la culture et la dramaturgie québécoises que je me suis intégré au Québec ; au contact de mentors comme André Brassard et Alice Ronfard. D’ailleurs, en 2022, lorsque j’ai programmé La traversée du siècle, de Michel Tremblay, à l’Espace Libre, c’était une façon de renvoyer l’ascenseur à Alice et André. »

Le TNM de demain

Rencontré dans une loge du théâtre de la rue Sainte-Catherine (toujours en travaux), le sixième directeur artistique depuis la fondation de la compagnie, en 1951, veut faire « évoluer ce qui existe déjà » au sein de l’institution. Il mise sur la médiation culturelle, la diversification, les publics et la solidarité du milieu théâtral. Il tendra la main aux artistes aguerris et de la relève. Sa mission est de les accompagner dans l’évolution et la création de leurs projets artistiques, tant dans la salle Réjean-Ducharme, qui sera inaugurée à l’automne, que dans la salle actuelle.

Je veux aussi faire du TNM un lieu citoyen, un outil essentiel dans la vie des gens. Le projet d’agrandissement va coûter 35 millions, dont 28 millions viennent du financement public. Je dois trouver des moyens pour aller à la rencontre des citoyens et démocratiser notre art. Geoffrey Gaquère

La transition

Geoffrey Gaguère continuera à faire des mises en scène, mais il n’a aucune idée de ce qu’il va produire encore : « J’ai deux saisons déjà programmées par Lorraine [Pintal] devant moi avant de dévoiler mes choix. »

Le nouveau directeur succède à une femme connue qui a été plus de trois décennies à la barre du TNM. D’ici décembre, il travaillera avec Mme Pintal pour la transition : « Je vais vampiriser son savoir immense ! illustre-t-il. Lorraine va m’aiguiller pour prendre la barre de ce gros paquebot. Mais je ne suis pas naïf. Je sais très bien qu’il va y avoir de nombreux défis. Or, mon rêve, c’est d’arriver à déployer le plus possible ce formidable vaisseau. De le faire rayonner à l’intérieur et à l’extérieur de ses murs. C’est un projet à la fois artistique, humain et social. »

À ses yeux, le « privilège » de la direction du TNM vient avec « le poids de sa mission, de son prestige et de sa notoriété ». « Cette institution joue un rôle névralgique dans la société québécoise. Il y a dans l’ADN et l’histoire du TNM tout ce dont il a besoin pour devenir une Scène nationale, comme en Europe. Le Québec mérite bien ça. »