Critique de Le prénom Une comédie de haut calibre !

Si certains croient que, de nos jours, on ne peut plus rien dire… on leur conseille d’aller voir Le prénom, un spectacle dirigé par Serge Denoncourt. Car la parole s’y libère sans tabous ni filtre. En deux heures, les personnages disent tout haut ce qu’ils pensent tout bas. En maniant comme une épée les mots dévastateurs et les répliques assassines.