Espace Libre a dévoilé jeudi soir les séries de spectacles et de projets d’artistes qui composent la première programmation de Félix-Antoine Boutin. Hommage à une grande actrice, théâtre expérimental, cinéma, variétés, installation… Un florilège de propositions fortes et singulières nous attend la saison prochaine, rue Fullum.

L’évènement

Gros plan sur Monique Miller

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE La comédienne Monique Miller, en 2019

Après un projet de la série Matières intimes avec Pénélope Deraîche-Dallaire, qui ouvrira la saison à la mi-septembre, Espace Libre présentera « une incursion à l’intérieur de la mémoire de l’actrice Monique Miller ». Des fragments de ses souvenirs se mêleront aux existences fictives des personnages qu’elle a incarnés en plus de 70 ans de carrière. Une proposition en deux parties qui explore son riche parcours. D’abord une installation multimédia, réalisée par Larissa Corriveau, puis le spectacle Les voix humaines, mis en scène par Félix-Antoine Boutin, avec la comédienne de 90 ans, d’après une œuvre de Louis-Georges Carrier datant de 1963, dont l’adaptation est signée Larissa Corriveau.

On est intrigués…

L’enfance de l’art

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE L’auteur et metteur en scène Jérémie Niel

Toujours dans la série Cinéma, le metteur en scène Jérémie Niel s’attaque au classique de Jean Vigo avec une nouvelle création inspirée du film Zéro de conduite. Son synopsis est simple mais indémodable. Dans un camp de vacances isolé en forêt, dirigé de manière rigide, les journées tristes et grises se succèdent dans une spirale infernale de règles sévères et absurdes, jusqu’à ce que les enfants se révoltent contre ces codes de conduite. Et se libèrent de leurs chaînes… « Une ode à l’énergie de l’enfance, au chaos et à la joie émancipatrice », résume le communiqué.

Du 3 au 21 décembre

Et aussi…

Place aux variétés !

PHOTO DAVID WONG, FOURNIE PAR ESPACE LIBRE

Outre la nouvelle création attendue du Nouveau Théâtre expérimental, Pleurs, au printemps 2025, la programmation d’Espace Libre souhaite rendre hommage aux variétés dans l’histoire du théâtre québécois. « Ces suites de numéros aux formes diverses, allant de l’humour au mime, de la danse à la magie, de la musique jusqu’au sketch, comme des cadeaux à déballer un par un », écrit-on dans la brochure de la saison. Avec cette série, à l’affiche à partir de février 2025, le public pourra rencontrer « une pluralité de disciplines qui sont à la fois ludiques et empreintes d’une profonde poésie, des objets scéniques qui nous sortent du quotidien pour créer un espace où le spectacle se donne lui-même en spectacle ».

