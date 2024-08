(New York) Une reprise de la pièce de théâtre Glengarry Glen Ross, sur le monde impitoyable des affaires, est prévue à Broadway ce printemps – avec en son sein une vedette de Succession, une émission télévisée qui aborde justement le monde impitoyable des affaires.

Mark Kennedy Associated Press

Kieran Culkin rejoindra la vedette de Better Call Saul Bob Odenkirk et l’humoriste Bill Burr dans une nouvelle production qui présentera la vie de quatre vendeurs immobiliers désespérés de Chicago.

La production devrait sortir à Broadway au printemps 2025.

Culkin est la dernière vedette de Succession à aller sur Broadway après la participation de Jeremy Strong à une reprise de la pièce An Enemy of the People (Un ennemi du peuple) cette année. Sarah Snook, qui jouait Shiv Roy, devrait présenter sa production solo de The Picture of Dorian Gray (Le Portrait de Dorian Gray) à Broadway en 2025.

Glengarry Glen Ross, de David Mamet, déborde de testostérone et de supercherie verbale en abordant l’immobilier en Floride et l’horrible désespoir dans les bureaux. Patrick Marber dirigera la nouvelle production.

Ce sera la troisième reprise de la pièce à Broadway. Parmi les acteurs qui ont déjà joué dans la pièce, on retrouve Al Pacino, Bobby Cannavale, David Harbour, Alan Alda et Liev Schreiber. Une version cinématographique mettait en vedette Jack Lemmon et Alec Baldwin.