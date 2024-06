La directrice artistique et générale de l’Usine C, Angela Konrad

Spectacles à grand déploiement venus d’ailleurs, créations québécoises, reprises attendues d’œuvres phares. En théâtre comme en danse, l’Usine C et sa directrice artistique, Angela Konrad, proposent de l’audace et de la singularité pour la prochaine saison.

L’évènement : la Schaubühne en visite

PHOTO ARNO DECLAIR, FOURNIE PAR L’USINE C La troupe du mythique théâtre berlinois Schaubühne présentera Histoire de la violence à l’Usine C.

Le célèbre théâtre berlinois dirigé par Thomas Ostermeier débarquera à l’Usine C pour la première nord-américaine de la pièce Histoire de la violence. Le texte autobiographique du Français Édouard Louis raconte sa rencontre avec un homme d’origine kabyle le soir de Noël 2012. Or, la passion de la première nuit va vite tourner au cauchemar… Dans ce spectacle intime et politique à la fois, les caméras des téléphones des interprètes viennent enrichir la scénographie. Pour trois soirs seulement.

Du 13 au 15 mars

On est intrigués : féminisme punk acrobatique

PHOTO NADA ŽGANK, FOURNIE PAR L’USINE C La chorégraphe Florentina Holzinger fait beaucoup jaser avec ses chorégraphies à grand déploiement, sur fond de provocation.

La chorégraphe autrichienne Florentina Holzinger a fait craquer Angela Konrad avec ses œuvres provocatrices sur un fond trash très assumé. Ses spectacles sans pudeur n’ont jamais été présentés de ce côté de l’Atlantique. La donne va changer. Holzinger offrira trois représentations de TANZ, un spectacle acrobatique à grand déploiement porté par 12 femmes âgées de 20 ans à plus de 80 ans. Une réflexion sans compromis sur l’histoire du ballet et sur la brutalité de l’héritage chorégraphique.

Du 20 au 22 février

Et aussi : créations et reprises d’ici

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE La metteure en scène Brigitte Poupart présentera un spectacle intitulé Anatomie d’un suicide.

Le Québec ne sera pas en reste avec la présentation d’œuvres portées par des créateurs d’ici. La metteure en scène et artiste multidisciplinaire Brigitte Poupart s’empare de la pièce Anatomie d’un suicide de la Britannique Alice Birch. Philippe Boutin propose le second volet de son excentrique projet The Rise of the Blingbling. Des textes de Laurent Gaudé et Neige Sinno feront l’objet de lectures théâtrales par des distributions de haut vol dans le cadre du FIL. Aussi à suivre : des reprises d’Unarmoured de Clara Furey et du Nombre d’or de Marie Chouinard.

