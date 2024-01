Ça bouge au TNM ! Moins de trois semaines après l’annonce du départ de Lorraine Pintal en 2024, le conseil d’administration du Théâtre du Nouveau Monde vient d’annoncer la nomination de Mario Trépanier au poste de codirecteur général et administratif par intérim.

D’une durée initiale d’un an, le mandat de M. Trépanier consiste « à poursuivre, conjointement avec Mme Pintal, et la prochaine codirection générale et artistique, la transformation du modèle de gouvernance du TNM amorcée en juin 2023. Ils veilleront également à la réalisation et à la gestion initiale des nouveaux espaces de création et d’accueil du public », résume le communiqué.

Mario Trépanier œuvre dans le secteur de la culture depuis plus de trois décennies. Il a été directeur général au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke, où il a développé une expertise en développement de publics et en organisation de tournées, entre autres.

Il a aussi siégé au conseil d’administration de RIDEAU, organisme qui lui a décerné, en 2022, le prix Reconnaissance « pour souligner sa contribution au milieu des arts de la scène en tant que leader et initiateur de projets porteurs pour son milieu ». Il siège aussi au conseil d’administration du Conseil des arts et des lettres du Québec, depuis 2018.