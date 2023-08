Avec plus de douze spectacles, six évènements spéciaux, des festivals, trente accueils d’artistes et une quinzaine de rencontres thématiques, la saison théâtrale 2023-2024 du Théâtre Aux Écuries offre un florilège de propositions artistiques qui nous amènent à poser un regard singulier sur le monde.

La saison s’ouvre le 19 septembre avec Providencia, une comédie débridée et pimentée de réalisme magique signée Mariana Tayler. Marie Farsi signe la mise en scène. Emmanuelle Lussier-Martinez fait partie de la distribution, aux côtés de six autres interprètes issus de la communauté latino-américaine.

Les Écuries sera à nouveau l’hôte du Festival du Jamais Lu, du 2 au 11 mai 2024, où seront présentés des textes fraîchement achevés, des lectures jeune public et autres classes de maître. La saison se terminera à la fin mai, avec le OFFTA, manifestation créée en marge du Festival TransAmériques par LA SERRE – arts vivants.