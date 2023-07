Espace GO

Édith Patenaude succède à Ginette Noiseux

Après un processus de recrutement qui aura duré plus de quatre mois, le Théâtre Espace GO a annoncé lundi la nomination de l’auteure et metteure en scène de Québec Édith Patenaude au poste de directrice artistique et codirectrice générale. Un premier mandat de cinq ans – renouvelable une fois – qui débutera dès la saison 2024-2025.