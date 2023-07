Environ 1500 travailleurs – machinistes, coiffeurs, maquilleurs et costumiers – sont directement couverts par l’accord de principe, et travaillent actuellement sur 28 productions à Broadway et 17 en tournée.

PHOTO CHARLES SYKES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Broadway et la communauté des théâtres en tournée semblent avoir évité une interruption de travail comme celle qui a réduit au silence le secteur du cinéma et de la télévision à Hollywood.

Mark Kennedy Associated Press

La Broadway League et Disney Theatrical Productions, qui représentent les producteurs, et l’Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma ont annoncé jeudi avoir conclu un accord de principe qui menaçait de déclencher une grève dès vendredi.

L’accord doit encore être ratifié. Dans une déclaration commune, les négociateurs ont déclaré : « Les parties respectives informeront leurs membres des détails de cet accord dans les prochains jours. »

L’accord n’a aucun lien avec la grève qui secoue Hollywood. Les dirigeants de la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) ont voté à l’unanimité la semaine dernière pour commencer une grève, rejoignant la Writers Guild of America, qui débraie depuis le 2 mai.