Après avoir conquis le public torontois et celui du Carrefour de théâtre de Québec, l’an dernier, l’auteur et interprète Cliff Cardinal sera au Festival TransAmériques (FTA) à partir du 1er juin. Il y présente son intrigant spectacle, une variation autour de Shakespeare qui aborde le sort des Premières Nations.

William Shakespeare’s As You Like It, A Radical Retelling est entouré de mystère. Il ne faut surtout pas s’attendre à une version classique de Comme il vous plaira, mais plutôt à une interprétation libre et ouverte de la comédie élisabéthaine. Une pièce sur l’amour, l’amitié, le pouvoir et la trahison, sur fond de réconciliation pour panser les blessures des peuples autochtones.

En entrevue, Cardinal ne veut pas trop dévoiler de détails sur sa « relecture radicale de la pièce du Barde », pour citer un critique ontarien. Lorsqu’on lui demande pourquoi avoir choisi cette œuvre du répertoire, il nous répond : pour attirer le public au théâtre ! « Surtout les spectateurs très riches. Ils aiment beaucoup Shakespeare, mais ils ne se déplacent pas pour aller voir Cliff Cardinal… »

Pour ne pas gâcher la surprise, Cardinal refuse aussi de dévoiler la distribution. Il l’annoncera chaque soir, juste avant la représentation. Il confie seulement avoir lancé des invitations (sans réponses) à des personnalités connues au Québec, comme Jean Leloup, Jean Charest, Ken Dryden, Robert Lepage, Sophie Cadieux et « sa petite sœur » Anne-Marie ! « Et je joue un petit rôle », ajoute le comédien originaire de la réserve de Pine Ridge, au Dakota du Sud.

Le médium est le message

PHOTO DAHLIA KATZ, FOURNIE PAR LE FTA Cliff Cardinal

L’histoire de Shakespeare semble secondaire dans cette production de Crow’s Theatre. L’acteur et metteur en scène aborde des enjeux liés à la colonisation, à l’occupation de territoire et au racisme. Parmi les artistes qui l’inspirent, Cardinal cite George Carlin et Richard Prior. Des conteurs qui puisent dans des anecdotes personnelles et brisent le quatrième mur pour captiver le public.

Comme il vous plaira se déroule dans une forêt, un espace de liberté où tout est permis. Il y est question d’exil, d’identité, de frères ennemis, de jalousie, de trahison… « Je me sers de la pièce pour examiner la relation entre les Blancs et les Premières Nations, mais aussi avec les nouveaux immigrants », dit-il sans plus de détails.

Est-ce qu’il livre un message politique et militant ?

Je veux toucher le cœur des gens, et non leur enfoncer un discours dans la tête. Si j’ai un message à livrer, je vais le faire avec Western Union. Le public s’endort au théâtre si tu lui prêches la morale. Le théâtre doit parler de conflits. Cliff Cardinal

D’ailleurs, Cardinal trouve que les messages des compagnies sur la « reconnaissance des territoires autochtones non cédés » sonnent « faux et bidon » (« fake and phony »). « Mais si ça peut emmener plus d’artistes autochtones dans les institutions culturelles au Canada, pourquoi pas ? »

Il faut croire que les choses évoluent en ce sens. William Shakespeare’s As You Like It, A Radical Retelling fait partie de la liste des finalistes du Trillium Book Award en 2023, le plus prestigieux prix littéraire remis aux auteurs francophones et anglophones de l’Ontario.

« Oui, j’ai vu ça, mais je ne gagnerai pas. De toute façon, je n’irai pas à la remise des prix, j’ai déjà quelque chose ce soir-là.

— C’est quel jour ?

— Je ne sais pas. »

Décidément, Cliff Cardinal détonne dans le paysage théâtral canadien.

William Shakespeare’s As You Like It : A Radical Retelling (en anglais avec surtitres en français). À la Maison Théâtre, du 1er au 3 juin. En rappel à l’automne à La Licorne, du 26 au 30 septembre.

La 17e édition du FTA se tient du 24 mai au 8 juin.

