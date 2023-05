L’adaptation théâtrale de la trilogie de Virginie Despentes sera présentée à l’Usine C à partir du 30 avril 2024 dans une mise en scène d’Angela Konrad.

La nouvelle directrice de l’Usine C avait adapté le premier tome en juin 2022. On y retrouvait David Boutin dans le rôle du disquaire déchu, Vernon Subutex. Il était notamment entouré de Violette Chauveau, Anne-Marie-Cadieux, Paul Ahmarani et Dominique Quesnel.

C’est cette même distribution qui reprendra le premier tome, offrira les tomes 2 et 3 dans une représentation distincte, et enfin présentera l’intégrale.

L’Usine C a dévoilé quatre autres spectacles de sa prochaine saison. Il s’agit de Pas une de ces personnes, du Britannique Martin Crimp, dans une mise en scène de Christian Lapointe — qui mettra en vedette les deux dramaturges en alternance ; Confession publique, de Mélanie Demers, avec Angélique Willkie ; Darkmatter, de la chorégraphe néerlandaise Cherish Menzo ; et Libestod, de l’Espagnole Angélica Liddell.

Le festival de musique électronique et d’arts numériques, MUTEK occupera également l’Usine C deux soirs au mois d’août — les 18 et et 19.