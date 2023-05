Cédric Delorme-Bouchard

Les années-lumière

Concepteur d’éclairages, metteur en scène et scénographe, Cédric Delorme-Bouchard a collaboré à environ 300 productions en… 10 ans ! Ce mois-ci, on peut voir deux de ses projets récents à Montréal : Les employés et La nef, respectivement au Théâtre Prospero et à l’Usine C. Portrait d’un artiste polyvalent.