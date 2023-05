Des artistes de toutes les générations, charriant des bagages différents, vont s’amener sur la scène d’Espace Libre la saison prochaine, pour ce qui sera l’ultime programmation imaginée par Geoffrey Gaquère.

Ce dernier a cédé sa place de directeur artistique et directeur général à Félix-Antoine Boutin en février dernier. « La prochaine saison est vraiment un beau résumé de ce que Geoffrey a fait au cours des neuf dernières années, estime Félix-Antoine Boutin. On trouve des propositions éclatées, avec un regard sur le monde qui prend différentes formes. »

Il ajoute : « Une compagnie alternative, les Productions Carmagnoles, revient avec Les Érotisseries, l’un des grands succès de l’an dernier. Mais d’un autre côté, on a une comédie avec Yves Jacques et Mathieu Quesnel. Il est aussi question de pandémie avec une proposition de Joanne Liu… Il y a vraiment un éclatement des formes et des sujets. »

Félix-Antoine Boutin se dit aussi très heureux de la facette intergénérationnelle de cette programmation 2023-2024. « Je veux poursuivre dans cette veine et faire d’Espace Libre un lieu de rencontre entre les générations, entre les gens qui ont différents bagages. Notre monde se circonscrit de plus en plus et je crois que le milieu théâtral peut représenter un beau modèle dans ce sens. »

Les œuvres à l’affiche

La saison s’ouvre le 2 septembre avec une représentation unique du spectacle-fleuve La traversée du siècle, imaginé par Alice Ronfard et portant sur l’œuvre dramaturgique et romanesque de Michel Tremblay.

Du 26 septembre au 7 octobre, Félix-Antoine Boutin présente deux projets sous forme de cartes blanches offertes à Evelyne de la Chenelière et à Morena Prats. Le titre du spectacle : Battements.

Suivra Une conjuration, pièce du Nouveau Théâtre Expérimental écrite par Alexis Martin et mise en scène par Daniel Brière. La pièce convoque sur scène le peintre André Masson et l’écrivain Georges Bataille, alors que le fascisme monte sur l’Europe. Avec Alexis Martin, Maxim Gaudette et Catherine De Léan. Du 25 octobre au 11 novembre.

Du 21 novembre au 9 décembre, Les Érotisseries seront de retour. Dans cette relecture du spectacle de 2022, qui a fait salle comble, le public est une nouvelle fois invité à sonder son rapport à l’érotisme et à la sexualité. Pour les 18 ans et plus. Joanne Liu, urgentologue pédiatrique et ancienne présidente internationale de Médecins sans frontières, est à l’origine de la pièce Nos Cassandre. Il sera question ici de la gestion de la pandémie, mais aussi d’engagement et de peur. Le texte est signé Anne-Marie Olivier ; Frédéric Dubois se charge de la mise en scène. Du 16 janvier au 3 février.

Suivra pour trois soirs une rétrospective de l’œuvre de la chorégraphe d’origine mixte oji-crie Lara Kramer. Ce programme double rassemblera les créations Windigo et Them Voices. Du 8 au 10 février.

Les deux complices que sont Mathieu Quesnel et Yves Jacques prendront la scène d’assaut du 20 février au 2 mars avec une comédie cosignée intitulée Les ânes sœurs. Navet confit signe ici l’ambiance musicale.

La compagnie Joe, Jack et John suivra avec la reprise de sa pièce Cispersonnages en quête d’auteurice, relecture de l’œuvre de Luigi Pirandello qui sera présentée début juin au Festival TransAmérique. Cette pièce est très ancrée dans les questionnements actuels que sont l’appropriation culturelle, la culture du bannissement ou la notion de privilèges. Du 12 au 23 mars.

La pièce Rires clora la saison. Ici, sept jeunes acteurs qui sont sortis des écoles de théâtre pendant la pandémie proposeront un spectacle autour de la notion du rire. Est-ce que ce qui était drôle hier est toujours drôle aujourd’hui ? Daniel Brière et Alexis Martin se chargeront du collage des textes et de la mise en scène.