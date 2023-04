De Jane Austen à Martine Delvaux, en passant par Mado Lamotte, le moins que l’on puisse dire, c’est que la toute première programmation d’Olivier Arteau, à la direction du Trident, est variée et surprenante.

Satire sur l’âgisme, brûlot féministe et réflexion queer sur l’identité de genre… Tous les spectacles présentés la saison prochaine au Trident aborderont des enjeux chauds de l’instant présent. Avec fougue et détermination, mais aussi de manière festive : « Il nous faut des espaces dédiés à la réjouissance plutôt qu’à la bien-pensance. Des lieux pour se rassembler au lieu de s’isoler, pour prévenir collectivement la polarisation idéologique », écrit Olivier Arteau dans le communiqué du dévoilement de la compagnie de Québec. Le directeur artistique parle aussi du Trident comme d’un « théâtre ouvert, inclusif et à l’écoute ».

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le directeur artistique du Trident à Québec, le comédien et metteur en scène Olivier Arteau.

La saison ouvrira avec Hosanna ou la Shéhérazade des pauvres, un montage de la célèbre pièce de Michel Tremblay et du dernier roman de notre auteur national, conçu et mis en scène par Maxime Robin. Hosanna sera défendu par deux interprètes de deux générations différentes : Vincent Roy et Luc Provost (alias Mado Lamotte). Ce dernier a étudié en art dramatique à l’UQAM, à la fin des années 1980. Mais il jouera pour la première fois dans un grand théâtre pour défendre un rôle du répertoire de son auteur préféré.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE La drag queen Mado Lamotte jouera pour la première fois dans un grand théâtre pour défendre un rôle du répertoire de son auteur préféré.

En novembre, Pompières et pyromanes, une adaptation théâtrale de l’essai de Martine Delvaux par le Bureau de l’APA (Julie Cloutier Delorme et Laurence Brunelle Côté) abordera, entre autres, la crise climatique et la relation des femmes avec le feu. Éléonore Delvaux-Beaudoin, la fille de l’autrice, fait partie de la distribution.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE L’autrice Martine Delvaux verra un de ses livres adaptés pour la scène.

Coup de vieux

En janvier, on lance l’année 2024 avec une création de l’auteur Larry Tremblay, dans une mise en scène de Claude Poissant, en coproduction avec le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui. Coup de vieux est une « satire humoristique sur le vieillissement et les relations amicales ». La production sera portée par Chantal Baril, Sylvie Drapeau, Marie Gignac, Jacques Leblanc…

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Une création de l’auteur Larry Tremblay sera présentée au Trident, en coproduction avec le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, l’an prochain.

Suivront deux classiques. D’abord, en mars, Orgueil et préjugés, une adaptation du roman de Jane Austen, par Marianne Marceau, dans une mise en scène par Marie-Hélène Gendreau. Avec 14 artistes sur scène. Et pour clôturer la saison, Isabelle Hubert signera l’adaptation du Mythe d’Orphée, dans une mise en scène du chorégraphe Alan Lake et de la metteuse en scène Frédérique Bradet. « Cette réactualisation du mythe d’Orphée par Isabelle Hubert questionne notre relation à l’enfer et aux gestes que l’on pourrait poser par amour. »

En avril, le Trident présentera aussi un spectacle intime et hors-série au Studio Telus du Grand Théâtre de Québec : Michelin, un solo de et avec Michel-Maxime Legault, mis en scène par Marie-Thérèse Fortin. Le comédien parle de son texte comme une autofiction sur la vie rurale et l’identité… Le spectacle coproduit avec le Théâtre de la Marée Haute et le Théâtre du Tandem sera d’abord présenté en Abitibi et ailleurs au Québec.