« Mes heures étaient comptées. J’ai eu très peur », a écrit sur Facebook, lundi, le dramaturge Michel Marc Bouchard dans un message annonçant qu’il a été victime d’un incident cardiaque la semaine dernière.

L’homme de 65 ans a indiqué avoir ressenti « des douleurs extrêmes » mercredi avant de s’écrouler sur le sol. Après un transport en ambulance, il a été opéré d’urgence.

Dans un message fort touchant, celui qui a signé les pièces Tom à la ferme et La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé raconte que cet incident lui a permis de réaliser qu’il a été un homme « comblé toute [sa] vie ».

« Maintenant que j’ai un cœur tout réparé, c’est le moment de clamer à toutes celles et à tous ceux qui ont jalonné ma vie personnelle et artistique, toute ma gratitude d’avoir fait de moi un homme meilleur », a-t-il écrit.

Par la même occasion, il remercie le personnel des urgences et des soins intensifs coronariens de l’Hôpital Général de Montréal et du Centre de cardiologie Royal Victoria du Centre universitaire de santé McGill.

« Montréal a le privilège d’avoir une force immigrante d’une dévotion unique. Il est de bonne presse ici de casser du sucre sur notre système hospitalier, sur les immigrants et sur les Anglo-Montréalais. J’ai reçu les meilleurs soins au monde promulgués par une équipe multiethnique et des Anglos qui m’ont tout le temps parlé en français avec les plus beaux accents », précise-t-il.