Échos de scène

Les retrouvailles de Christine Beaulieu et de Philippe Cyr

Après Selfie et l’immense succès de J’aime Hydro, le metteur en scène Philippe Cyr retrouve la comédienne Christine Beaulieu au théâtre. Cette fois, le directeur artistique lui ouvre les portes de la compagnie qu’il dirige depuis un an, le Prospero, pour le rôle de Monica dans Insoutenables longues étreintes, d’Ivan Viripaev, un des dramaturges russes les plus joués dans le monde.