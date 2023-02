Sept ans après sa sortie au cinéma, le film La La Land, de Damien Chazelle, connaîtra une nouvelle vie sur les planches de Broadway. Une adaptation est en préparation, a annoncé la maison de production Lionsgate.

Lors de sa sortie en 2016, le film musical mettant en vedette Emma Stone et Ryan Gosling avait connu un grand succès auprès du public et de la critique. Lauréat de six Oscars et de sept Golden Globes, le long métrage raconte l’histoire d’amour d’une aspirante actrice et d’un musicien de jazz qui tentent de réaliser leurs rêves à Hollywood.

La mise en scène de la comédie musicale en développement a été confiée à Bartlett Sher, dont le travail a été récompensé de nombreuses fois aux Tony Awards. L’équipe derrière la musique du film, soit Justin Hurwitz, Benj Pasek et Justin Paul, participe aussi au projet de même que le producteur de La La Land, Marc Platt.

« Nous avons réuni une équipe de calibre mondiale pour créer une comédie musicale qui comblera les millions de fans de La La Land et qui fera découvrir l’histoire à un tout nouvel auditoire », a affirmé ce dernier, dans un communiqué.

La date de la première représentation de même que la distribution n’ont pas été dévoilées pour le moment.