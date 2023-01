PHOTO JEFF BARNARD, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

L’acteur et metteur en scène Frank Galati s’éteint

Frank Galati, acteur, metteur en scène, enseignant et adaptateur qui était une figure centrale de la communauté théâtrale de Chicago et deux fois lauréat de la cérémonie des Tony, est décédé lundi, selon le Steppenwolf Theatre. Il avait 79 ans.

La Presse Canadienne

M. Galati a remporté un doublé Tony en 1990 — meilleure pièce et meilleur metteur en scène — pour son adaptation et mise en scène de la production de Steppenwolf de Les Raisins de la colère de John Steinbeck, avec Gary Sinise dans le rôle de Tom Joad. Il a également été nommé pour la mise en scène de la célèbre comédie musicale Ragtime de 1998.

Ses travaux de scénarisation incluent Voyageur malgré lui, pour lequel il a été nommé aux Oscars.

M. Galati est devenu membre de l’ensemble du Steppenwolf Theatre en 1985 et directeur associé du Goodman Theatre un an plus tard. Il est resté à ce poste jusqu’en 2008.