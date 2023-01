La première partie de la série de balados La traversée du siècle, d’après l’œuvre romanesque et théâtrale de Michel Tremblay, est disponible depuis le 2 janvier sur la plateforme Radio-Canada OHdio.

Cette série numérique, adaptée et réalisée par Alice Ronfard, comprendra en tout six parties et 40 épisodes. Les trois premières parties seront mises en ligne en janvier, et les trois autres, au printemps prochain.

En racontant le destin de Victoire, d’Albertine et de Thérèse, entre autres célèbres personnages de Michel Tremblay, La Traversée du siècle est une invitation au voyage à travers l’histoire du Québec. Dans une société écrasée par la pauvreté et la religion se dessine une saga familiale avec trois générations de femmes fortes et résilientes qui ont construit le Québec d’aujourd’hui.

« C’est un héritage que je reçois et que je souhaite transmettre à mon tour », dit Alice Ronfard dans le communiqué de presse. Le regretté homme de théâtre André Brassard a collaboré avec Ronfard au projet comme consultant et idéateur, ainsi que 18 interprètes, dont Alex Bergeron, Dany Boudreault et Violette Chauveau. Cette série est produite dans le cadre de la saison numérique du Théâtre Espace Libre.