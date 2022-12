Ginette Noiseux signera la saison prochaine sa dernière programmation à titre de directrice artistique et codirectrice générale d’Espace Go.

Après 41 années à diriger le Théâtre expérimental des femmes, puis Espace Go (dont 35 ans en solo), Ginette Noiseux quittera son poste de directrice artistique et codirectrice générale de l’institution théâtrale du boulevard Saint-Laurent, à Montréal. La programmation 2023-2024 sera la dernière qui portera sa marque.

« C’est une décision mûrie de longue date qui arrive au bon moment, explique Ginette Noiseux. L’an prochain, on arrive à la fin d’un cycle et toutes les institutions culturelles devront déposer leur plan pour les quatre années qui suivent. J’ai réalisé que ce n’était pas à moi de faire cela, mais à une nouvelle direction artistique qui sera en référence avec son époque. J’ai vraiment l’impression d’être allée au bout de ma vision avec Espace Go. »

Rentrée au Théâtre expérimental des femmes à 23 ans, la scénographe de formation va quitter Espace Go (qui a succédé au TEF) à 65 ans. C’est donc une page importante de l’histoire théâtrale montréalaise, en particulier de l’histoire théâtrale des femmes, qui va se tourner avec le départ de Ginette Noiseux.

Car la femme de théâtre, qui entend bien poursuivre sa pratique scénographique pendant plusieurs années, a largement contribué à faire avancer le théâtre au féminin, en particulier dans des périodes où « plus personne ne voulait entendre parler de féminisme ».

Briser des plafonds de verre

« Les femmes des jeunes générations croient qu’il y a eu une période dorée du féminisme, mais cette période n’a duré que six ou sept ans, raconte-t-elle. Dans les années 1980, on s’est retrouvé dans l’ère Reagan et Thatcher. Notre budget a été gelé pendant trois ans parce que notre mission féministe avait été jugée discriminatoire ! Je suis fière d’avoir réussi à protéger la mission artistique d’Espace Go et d’avoir doté la compagnie d’un véritable lieu où s’exprimer. »

Jusqu’en 1994, la compagnie présentait ses productions dans un petit local de la rue Clark. « J’ai travaillé pour la construction d’un tout nouveau théâtre ; le premier lieu culturel à sortir de terre depuis la Place des Arts en 1967. Notre théâtre du boulevard Saint-Laurent est devenu une référence, un réel centre de création. Et un théâtre de femmes où le public a pu découvrir de grandes autrices et où des actrices ont pu jouer de grands rôles. À l’époque, on refusait à des femmes comme Brigitte Haentjens et Alice Ronfard de monter des classiques sous prétexte qu’elles étaient des femmes. Elles ont pu le faire chez nous. On a brisé plusieurs plafonds de verre ! »

Aujourd’hui, il y a des metteuses en scène et des autrices dans tous les théâtres. Le contraire serait inimaginable. Je suis contente aussi de laisser à la prochaine direction un terrain où elle pourra déployer son espace de liberté. Ginette Noiseux, directrice artistique et codirectrice générale d’Espace Go

La personne qui succédera à Ginette Noiseux sera choisie en juin prochain et travaillera à ses côtés jusqu’à la fin de la saison 2023-2024. « Pour l’instant, je n’ai aucune candidate en tête pour prendre la relève et je ne ferai même pas partie du comité de sélection ! »

En ce qui concerne la suite de ses projets, Ginette Noiseux est « très excitée » à l’idée de pouvoir consacrer son énergie à la création de costumes, son premier métier, mais aussi de voir qu’elle aura du temps pour s’impliquer dans sa communauté. « La direction artistique demande d’être sur le terrain tous les jours, de bêcher la terre, dit-elle. Maintenant, j’aspire davantage à une carrière d’architecte paysager ! »

Le départ de Ginette Noiseux s’ajoute à plusieurs autres annoncés au cours de la dernière année. Olivier Kemeid a révélé la semaine dernière qu’il quittait la direction artistique du Théâtre de Quat’sous à l’automne 2023, tout comme la directrice générale qui l’épaulait au théâtre de l’avenue des Pins, France Villeneuve. À Espace Libre, Geoffrey Gaquère quittera la direction artistique et la codirection générale à la fin de la présente saison. Et après 25 années à la tête de l’Usine C, Danièle de Fontenay a cédé sa place de directrice générale et artistique à Angela Konrad en septembre dernier.