La Fondation du Centre des auteurs dramatiques (CEAD) a remis son prix Michel-Tremblay du meilleur texte créé à la scène à Marie-Claude Verdier pour sa pièce Seeker.

Jean Siag La Presse

Le jury a souligné sa « maîtrise dans l’écriture, son rythme sûr et sa langue précise et épurée ». Seeker avait été créé par le Collectif Point bleu en codiffusion avec le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui en 2021. L’auteure des pièces Constituons et Sauvageau, Sauvageau, remporte une bourse de 20 000 $.

« Marie-Claude Verdier explore un genre peu présent sur les scènes, celui de la science-fiction, dont elle manie les codes avec une grande habileté, a écrit le jury. En plus d’être original et captivant, le monde qu’elle imagine dans Seeker agit comme un puissant révélateur de nos sociétés et stimule une réflexion philosophique brillante. »

Le CEAD a remis deux autres prix. D’abord le prix Louise-LaHaye, pour l’excellence d’un texte jeune public, remis à Olivier Sylvestre pour son texte Dans la forêt disparue, créé par la Compagnie du Dahlia blanc, qui repart avec une bourse de 10 000 $. Et le prix Gratien-Gélinas, qui récompense un auteur de la relève, remis à Maud de Palma-Duquet pour son texte Bénévolat. Elle aussi repart avec une bourse de 10 000 $.