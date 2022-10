André Vanderbiest (alias Vander) était bassiste des Colocs lors de la création de Dehors novembre. Vingt-quatre ans après la sortie de ce troisième et ultime album du groupe, il lève le voile sur la création de ce titre devenu mythique, dans un spectacle à mi-chemin entre la musique et le théâtre.

Stéphanie Morin La Presse

Accompagné par le comédien Hubert Proulx et deux musiciens (Jean-Denis Levasseur et Jean-Sébastien Nicol), Vander souhaite raconter sur scène plusieurs anecdotes qui ont émaillé les journées de création de l’album, dans un chalet de Saint-Étienne-de-Bolton en 1996.

« Il ne faut pas croire que tout était toujours sombre. On a eu du fun en ostie dans ce chalet-là. Il y avait toute une énergie créatrice là-bas », se souvient Vander. Pendant cette période, ce dernier a passé plusieurs moments privilégiés en tête à tête avec Dédé Fortin. « Mike [Sawatzky] venait d’avoir un accident de voiture qui l’a gardé plusieurs mois chez lui. Jimmy [Bourgoing] était sur le point de quitter le groupe. On pouvait rester plusieurs semaines, Dédé et moi, à travailler sans voir personne. On a vécu des choses sur le plan musical, mais aussi humain. »

Pour ce spectacle qu’il a sobrement choisi d’intituler Dehors novembre (et qu’il met en scène en compagnie de Marilyn Bastien), Vander ne voulait pas d’une simple enfilade de chansons ni d’un concert hommage aux Colocs. « D’autres le font et le font très bien. J’ai eu envie de laisser plus de place aux textes. Je raconte des anecdotes qui appellent une chanson, puis une autre… On passe ainsi à travers tout l’album. » Il a d’ailleurs puisé certaines confidences dans une conférence qu’il a donnée à quelques reprises au cours des 10 dernières années dans des cégeps ou des centres de prévention du suicide.

Et quel rôle vient jouer Hubert Proulx dans ce spectacle au ton très personnel ?

Je ne suis pas là pour imiter Dédé. Dédé est irremplaçable. Je suis là pour mettre les textes au premier plan, pour parler de la création des chansons, pour les incarner. Parfois, elles restent fidèles à l’album ; d’autres fois, on emprunte des chemins de sous-bois… Hubert Proulx

En s’accordant une certaine liberté, Vander et ses acolytes espèrent permettre au public de redécouvrir les textes autrement. « Les textes de Dehors novembre sont très profonds, sombres parfois, mais aussi remplis d’espoir, estime Hubert Proulx. Il faut savoir écouter des chansons comme Tassez-vous de d’là. Quand ça joue, tout le monde veut danser, mais les paroles sont lourdes et peuvent être très émouvantes. »

C’est d’ailleurs avec cette chanson précise qu’Hubert Proulx a commencé à aimer véritablement Les Colocs. « Je n’avais jamais trop aimé leur côté festif, mais cette chanson, j’ai eu l’impression qu’elle avait été écrite pour moi. Quand je l’ai entendue pour la première fois, je revenais de l’Ouest et j’aidais mon frère à se sortir de la rue. Avec Dehors novembre, les textes du groupe ont pris une autre dimension, une grande profondeur. À mon avis, c’est un des plus grands albums québécois. »

« Cette histoire, je l’ai vécue »

Pour Vander, ce spectacle qui fera le tour de la province d’ici la mi-décembre est l’occasion de partager avec le public un bagage qu’il trouve parfois lourd. « En tant que Belge dans un groupe comme Les Colocs, il y a un héritage culturel dur à porter. Mais je me sens légitimé de raconter l’histoire de la création de Dehors novembre parce que cette histoire, je l’ai vécue. »

Quant à Dédé Fortin, Vander estime que ses anecdotes vont brosser le portrait fidèle de l’homme et de « ses traits de caractère, notamment pendant un processus de création. »

À la journaliste, il dira seulement : « Dédé, c’était une grande âme… » Un ange passe.

« Quand on connaît le destin tragique de Dédé, on ne peut pas sortir indifférent de ce spectacle, conclut Hubert Proulx. C’est troublant, c’est beau, c’est dur, mais ça donne de l’espoir en même temps. Dédé nous a laissé un ostie de beau legs pareil. »

À savoir : pour chacun des spectacles, 10 % des profits seront remis à divers organismes qui œuvrent en santé mentale ou en prévention du suicide.

Dehors novembre sera présenté les 2 et 3 novembre au cabaret-studio Espace Saint-Denis dans le cadre d’une tournée du Québec.