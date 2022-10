Avec le décès mardi du metteur en scène André Brassard, c’est toute la communauté théâtrale du Québec qui est orpheline, comme en témoignent plusieurs de ses collaborateurs et amis.

Stéphanie Morin La Presse

« Dans le cas d’André Brassard, le mot “génie » n’est pas trop gros, lance Denise Filiatrault. Je l’ai connu quand il avait 21 ans, au même moment que Tremblay. Je voulais lui parler de la pièce les Belles-Sœurs que j’avais lue. » La comédienne a endossé le rôle de Rose Ouimet dans la production originale des Belles-Sœurs. Avec le retentissement que l’on sait. Elle était aussi une des têtes d’affiche du film Il était une fois dans l’Est, réalisé par Brassard.

« Le Québec peut être fier de lui. C’était un artiste sans compromis, qui savait ce qu’il faisait et avec qui il n’y avait pas de bullshit. Comme interprètes, on savait où on s’en allait avec lui. Et on s’amusait. En plus, c’était un garçon très bon, aimable avec tout le monde, mais qui a fini sa vie très seul, sans parents, sans frères ni sœurs, sans enfants. C’est triste. Malgré tout, il a gardé son sens de l’humour jusqu’à la toute fin. Je l’ai vu à l’hôpital il y a deux semaines ; j’étais avec Michel (Tremblay). Michel l’a nourri et André faisait encore des blagues ! »

Le metteur en scène et comédien René Richard Cyr l’admet sans détour : « Je ne serais pas qui je suis sans André Brassard. Il m’a enseigné à l’École nationale de théâtre et ç’a été pour moi une rencontre foudroyante. Il a fait son crédo de cette phrase de Genet : “Je ne suis pas là pour vous enseigner, mais pour vous enflammer”. Avec lui, les répétitions étaient plutôt des discussions. Il nous obligeait à douter de toutes les réponses, à trouver l’os, à nous connecter à la vraie affaire. Il avait un réel plaisir de la recherche. »

« Il a été un formidable allumeur de conscience qui a stimulé beaucoup de carrières d’acteurs et d’actrices, mais aussi ouvert beaucoup d’horizons. Depuis les actrices des Belles-Sœurs qui étaient fascinées par le gars de 22 ans qu’il était jusqu’à sa dernière cohorte d’étudiants, comme Vincent-Guillaume Otis, il a influencé plusieurs générations d’acteurs, en plus d’être le porte-parole de la culture d’ici. Tout au long de ma carrière, il est demeuré une figure de proue. »

René Richard Cyr a rendu visite à André Brassard à plusieurs reprises au cours des derniers mois. « Après son AVC, il n’a plus eu la même vie. Il a gardé une grande ferveur d’esprit, mais il était emprisonné dans un corps qui l’empêchait de travailler. Sa curiosité lui a permis de vivre 23 ans de plus. Il vivait entouré de livres et de disques. Aujourd’hui, c’est à nous d’essayer d’être à la hauteur du géant. On n’y arrivera pas, mais on va essayer. »

Le dramaturge Michel Marc Bouchard a collaboré étroitement avec André Brassard sur plusieurs de ses pièces, dont Les Feluettes. « André était un mentor, un ami et presque un père artistique. Comme jeune auteur, j’ai eu la chance inouïe d’être pris sous son aile. Il avait le génie du texte et il m’a fait comprendre que c’est souvent dans le doute que se trouve la vérité. »

« Comme metteur en scène, Brassard en imposait par sa franchise. C’était aussi un vrai rebelle, un adolescent rebelle même. C’était sa nature d’être dans la marge. Si on lui disait que le sucre était mauvais, il en prenait deux fois plus ! Il avait une grande sensibilité pour mettre en scène des marginaux. Il était avant-gardiste pour tout ce qui concernait le théâtre LGBTQ, même si le terme n’existait pas à l’époque. Mais surtout, il adorait les actrices. Il a dirigé les plus grandes actrices dans les plus grands rôles. Le spectre des femmes qu’il a dirigées est spectaculaire. »

Le Centre national des arts (CNA), dont André Brassard a dirigé le Théâtre français de 1982 à 1990, a annoncé mercredi matin la mise en berne de ses drapeaux pour une semaine.

« Nous nous souviendrons d’André Brassard comme un grand homme de théâtre, a affirmé Christopher Deacon, président du CNA, dans un communiqué. Son originalité, sa vision et sa passion pour le théâtre ont marqué de façon importante le paysage culturel du Québec et du Canada. »

Réactions de la classe politique

Réactions du milieu culturel