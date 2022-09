PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE

Plutôt que d’amuser le public avec des scènes de travestissement burlesque comme bien d’autres metteurs en scène avant lui, Frédéric Bélanger a choisi de parler surtout d’amour en adaptant cette comédie shakespearienne. « J’avais envie d’un message d’espoir, dit-il. Je voulais me l’approprier avec Rébecca en créant un conte moderne et androgyne qui parle de qui on est vraiment et du fait d’aimer et d’être aimé. »