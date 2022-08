Les limites imposées à la représentation théâtrale sont une nouvelle fois repoussées. Une nouvelle technologie rassemble désormais sur scène des acteurs que plusieurs centaines de kilomètres séparent. Et non, ce n’est pas de la science-fiction.

Stéphanie Morin La Presse

Depuis cinq ans, la Société des arts technologiques (SAT) développe un logiciel de téléprésence adapté aux arts de la scène. Son nom : la station Scenic. L’objectif de cette plateforme web est de permettre la création et la diffusion en simultané d’évènements entre plusieurs villes du Québec.

La metteuse en scène Mireille Camier, de la compagnie théâtrale Quitte ou Double, a décidé de prendre cette technologie à bras le corps pour sa nouvelle production, intitulée Bluff.

Ici, le texte est livré en simultané par trois acteurs présents dans trois villes différentes. L’auditoire (ou plutôt les trois auditoires) profite du spectacle non pas en ligne, mais bien dans une salle de spectacle, avec sous les yeux un interprète en chair et en os.

Ainsi, pour la première représentation, prévue le 24 août, Sarianne Cormier sera au Monument-National de Montréal, Étienne Jacques jouera au même moment au Petit Théâtre du Vieux Noranda tandis que Véronique Pascal occupera la scène de la Coop Paradis à Rimouski. Dans les trois salles, un décor identique a été érigé.

Mais par la magie de Scenic, les interprètes seront réunis pour un trialogue aussi vrai que s’ils étaient côte à côte sur les planches, promet Mireille Camier.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Mireille Camier dirige la pièce Bluff, élaborée à partir d’une nouvelle technologie appelée Scenic.

« Scenic est une technologie proche de la visioconférence qu’on a tous utilisée en pandémie, mais adaptée à la réalité visuelle de la scène, avec des caméras et des projecteurs de calibre professionnel. Le résultat est très immersif. On s’attache vraiment aux personnages, y compris à ceux qui ne sont présents que virtuellement. On finit même par avoir l’illusion d’une présence physique sur scène. »

Bluff traite du rapport entre l’acteur physique et le contenu vidéo. C’est une réflexion entre trois comédiens sur l’authenticité en général. La pièce soulève plusieurs questions sur la façon dont on agit avec nos amis et nos proches, mais surtout sur comment notre personnalité numérique est authentique. Ou non. Mireille Camier, metteuse en scène

Ainsi donc, la metteuse en scène propose une pièce sur l’effet des technologies sur nos relations… en utilisant la technologie comme principal outil scénique ?

« Oui, lance-t-elle. Ici, la technologie de Scenic permet de surpasser la distance. On réalise qu’on peut développer des relations de proximité, se sentir très proche de quelqu’un malgré les kilomètres qui nous séparent. »

Une préparation à distance

Pour les trois interprètes de Bluff, toute la préparation s’est faite à distance. Y compris les improvisations qui ont servi de base au texte collectif écrit par Jean-François Boisvenue et Sophie Gemme. « C’est un spectacle comme j’en ai rarement fait, explique Sarianne Cormier. Le public ressent la présence des autres acteurs sur scène, mais moi, je suis seule ! C’est un travail très solitaire, plus encore que pour un solo, où on est davantage en contrôle. »

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Sarianne Cormier sera sur scène à Montréal et à Gaspé pour présenter Bluff.

Elle ajoute : « La grande vedette du spectacle, ce ne sont pas les interprètes, mais la technologie qui enveloppe le public. La pièce résume bien l’ambiance post-COVID-19. Avec la pandémie, elle a pris un autre sens ; elle résonne de façon plus grave, car notre rapport à la téléprésence a changé. C’est presque devenu un mode de vie ! Il y a dans le texte des questions vitales… »

Bluff sera la première pièce de théâtre présentée en simultané dans trois villes grâce à Scenic. Mais plusieurs autres projets ont déjà eu lieu, puisque le logiciel est implanté dans 23 salles à travers la province.

Et d’autres projets sont en branle, explique Mireille Camier, qui agit à titre de conseillère à la SAT auprès des créateurs qui veulent utiliser la plateforme. « Scenic favorise de nouvelles interactions au niveau de la création. Ça fait aussi en sorte que tout ne se passe pas juste à Montréal. La création peut se faire sur tout le territoire. La création devient moins montréalocentrique. »

Bluff sera présenté le 24 août (Montréal, Rouyn et Rimouski), le 15 septembre (Montréal, Rouyn et Alma) et le 19 septembre (Rouyn, Gaspé et Sherbrooke).