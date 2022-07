Le comédien, metteur en scène et professeur, Roland Laroche est décédé vendredi à Montréal, à l’âge de 94 ans, des suites d’une longue maladie.

Luc Boulanger La Presse

Homme de théâtre et d’opéra, il est le co-fondateur du Théâtre de l’Égrégore, avec François Berd, pour lequel il adaptera dans les années 1960 plusieurs pièces d’auteurs européens classiques et aussi de l’avant-garde.

Au tournant des 1970, Roland Laroche a été associé au Centre des auteurs dramatiques (CEAD), puis il a travaillé pour le TNM, le Rideau Vert et le Quat’Sous. Il a joué et mis en scène plusieurs créations d’auteurs québécois comme Jacques Languriand (Les Grands départs), Robert Gurick (Le Pendu). Il a longtemps enseigné le jeu et la mise en scène, d’abord à l’École nationale de théâtre du Canada, puis au Cégep Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse.

En tant qu’acteur, il a joué dans plusieurs émissions au petit écran. De La boîte à surprise aux Belles Histoires des pays d’en haut, en passant par des téléromans comme Virginie, Avec un grand A et La Petite Patrie. Au cinéma, on a pu voir le comédien dans des films comme Quelques arpents de neige (réalisé par Denis Héroux) et La Grenouille et la Baleine (dirigé par Jean-Claude Lord).

Il laisse dans le deuil son épouse, la productrice et organisatrice d’évènements culturels, Hélène Stevens, ainsi que plusieurs camarades du milieu théâtral ; dont l’écrivain Michel Tremblay.