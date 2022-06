Usine C

Brigitte Haentjens rencontre Shakespeare à Rome

À l’Usine C, on dansera à l’automne et on jouera, le printemps venu. En avril 2023, Brigitte Haentjens a pris rendez-vous avec Shakespeare pour créer un spectacle d’une durée de près de 6 heures incluant 5 pièces et 25 comédiens sur scène. Une folle aventure intitulée Rome.