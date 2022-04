Tête-à-tête

François Archambault : la maudite machine

Le dramaturge François Archambault (La société des loisirs, Tu te souviendras de moi) présente sa nouvelle pièce, Pétrole, dans une mise en scène d’Édith Patenaude jusqu’au 14 mai chez Duceppe. Une « fiction documentée » à propos de scientifiques américains qui se sont intéressés au réchauffement climatique à la fin des années 70. Une œuvre on ne peut plus dans l’air du temps, alors qu’un nouveau rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) a été rendu public et que le projet pétrolier Bay du Nord vient d’obtenir l’aval du gouvernement fédéral.