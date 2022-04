Quelques-uns des artistes de la saison 2022-2023 entourent la directrice générale et artistique Lorraine Pintal (à l’avant-plan). Dans l’ordre : Jean-Philippe Perras, Normand D’Amour, Bruno Marcil, Jean-François Casabonne, Lorraine Pintal, Carl Béchard, Cynthia Wu-Maheux et Brigitte Lafleur.

Le Théâtre du Nouveau Monde a dévoilé lundi les cinq pièces qui seront présentées lors de la saison 2022-2023. Et l’amour du théâtre apparaît comme le grand fil rouge de la programmation.

Stéphanie Morin La Presse

L’art théâtral a été souvent malmené pendant les deux ans qu’a duré la pandémie, mais le TNM lui offre une place de choix pour la prochaine saison. En effet, les cinq pièces qui seront présentées célèbrent de près ou de loin le théâtre sous toutes ses formes.

« Le théâtre sera à l’honneur la saison prochaine : la passion du théâtre, la contagion du théâtre, mais aussi les coulisses de la création », explique la directrice générale et artistique du TNM, Lorraine Pintal. « La programmation de la 71e saison du TNM proposera un théâtre lyrique, tragique, fantaisiste et toujours en mouvement. »

Plusieurs pièces prévues la saison prochaine devaient à l’origine être présentées en 2020-2021, « et c’est un immense plaisir de programmer ces pièces-là pour 2022-2023. Cette saison se veut une saison de grande liberté où on veut donner au public du bonheur et de l’espoir », ajoute Lorraine Pintal.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les acteurs Éric Robidoux (à gauche) et Jean-François Casabonne (à droite), vedettes de la pièce Le roman de Monsieur Molière, entourent la directrice générale et artistique du TNM, Lorraine Pintal.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le comédien Luc Bourgeois, la metteure en scène Catherine Vidal, le dramaturge Larry Tremblay et le comédien Bruno Marcil font partie des artisans de la pièce Abraham Lincoln va au théâtre.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La pièce Je t’écris au milieu d’un bel orage est mise en scène par Maxime Carbonneau et adaptée par Dany Boudreault

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Une partie de la distribution de la pièce Le rêveur dans son bain : Marie-Ève Trudel, Sébastien René, Normand D’Amour, Cynthia Wu-Maheux et Renaud Lacelle-Bourdon

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Quelques-uns des artistes impliqués dans la pièce de théâtre La nuit des rois : Jean-Philippe Perras, Yves Jacques, Clara Prévost, Frédéric Bélanger et Alex Desmarais 1 /5









La saison s’ouvrira avec le grand William Shakespeare et sa comédie La nuit des rois, mise en scène par Frédéric Bélanger et adaptée par Rébecca Déraspe. « J’ai un désir de parler d’amour sous toutes ses facettes », lance le metteur en scène. Deux jeunes interprètes, Clara Prévost et Thomas Derasp-Verge, camperont les jumeaux Viola et Sébastien, naufragés dans l’île d’Illyrie. Benoit McGinnis, Yves Jacques et Marie-Pier Labrecque font aussi partie de la distribution.

Suivra en novembre la pièce Le roman de Monsieur Molière, inspirée de l’œuvre de l’Ukrainien Mikhaïl Boulgarov. Ce sera l’occasion de découvrir sous un autre jour le grand dramaturge français, qui sera interprété ici par Éric Robidoux. Jean-François Casabonne sera Boulgarov. Une imposante distribution s’ajoutera à eux. « C’est un texte savoureux pour les gens de théâtre et j’espère qu’il le sera tout autant pour le public », estime Lorraine Pintal, qui assure la mise en scène de ce spectacle.

En janvier, la correspondance amoureuse entre l’écrivain Albert Camus et la comédienne Maria Casarès sera au cœur de la pièce Je t’écris au milieu d’un bel orage. Dany Boudreault se chargera de l’adaptation et Maxime Carbonneau, de la mise en scène. Pour porter cette pièce, un duo d’acteurs de renom : Steve Gagnon et Anne Dorval. « Entre Camus et Casarès, la création se nourrit de l’amour et l’amour se nourrit de la création », dit Dany Boudreault.

Un autre grand personnage sera appelé sur scène en mars avec la pièce Abraham Lincoln va au théâtre, mise en scène par Catherine Vidal. Une grande question plane sur ce texte inclassable, écrit par le Québécois Larry Tremblay : comment un acteur de 26 ans, John Wilkes Booth, a-t-il pu en arriver à assassiner le président américain en 1865 ? Didier Lucien, Bruno Marcil, Luc Bourgeois et Mani Soleymanlou partageront la scène.

La saison se terminera avec une création : Le rêveur dans son bain, d’après un texte original et une mise en scène d’Hugo Bélanger. On y rencontrera un artiste rêveur (Normand D’Amour) qui a passé les 20 dernières années dans son bain à attendre l’idée de génie qui viendra conclure son œuvre. Cynthia Wu-Maheux, Renaud Lacelle-Bourdon et Sébastien René, notamment, viendront s’ajouter à la distribution.

Outre ces cinq pièces, le TNM offrira aussi un spectacle hors abonnement en août : la pièce fleuve Les sept branches de la rivière Ōta, de Robert Lepage.