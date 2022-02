Pour souligner le 45e anniversaire de sa fondation, le Théâtre du Bois de Coulonge renaît virtuellement, grâce à un site web conçu par Jean-René Caron.

Luc Boulanger La Presse

Rappelons que ce théâtre installé dans une tente au milieu du parc du même nom à Québec (Sillery) a marqué son époque. De 1977 à 1995, il a fait travailler des centaines d’acteurs en été, et attiré des centaines de milliers de spectateurs avides de théâtre classique et divertissant.

Au départ, l’idée du Bois de Coulonge était de doter Québec d’un théâtre de répertoire estival, un pendant du Festival de Stratford, et de proposer « un théâtre non pas d’été, mais en été », selon l’expression de Jean-Marie Lemieux, l’un des cofondateurs et le premier directeur artistique de la compagnie. « L’entreprise n’est pas alors vraiment inédite au Québec, mais aucune maison ne s’y est vouée sur une aussi longue durée », peut-on lire sur le site lancé cette semaine.

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Oncle Vania

On y retrouve de l’information sur la riche histoire du théâtre, sa programmation, ses directeurs et ses artisans, des photos et affiches de production, des esquisses de décors et de costumes, en plus de témoignages de comédiens ; comme Yves Jacques qui a fait ses premières armes au théâtre en 1980, dans Volpone, de Ben Jonson, aux côtés de Jean-Ma­rie Lemieux.