Le grand succès du romancier d’origine afghane Khaled Hosseini, Les Cerfs-volants de Kaboul, sera présenté à Broadway dès juillet, a annoncé mardi le New York Times.

Laila Maalouf La Presse

La pièce, créée en Californie en 2007 et jouée notamment dans le célèbre quartier West End de Londres, tiendra l’affiche du 6 juillet au 30 octobre.

Cette nouvelle survient alors que Broadway fait face à une fermeture massive de ses théâtres en raison de la nouvelle vague due au variant Omicron.

La pièce est programmée au Hayes Theater qui, avec ses 600 places, est le plus petit théâtre de Broadway.

Paru à l’origine aux États-Unis, en 2003, sous le titre The Kite Runner, ce premier roman de l’Américain d’adoption raconte la vie de deux enfants, l’un pachtoune et l’autre de l’ethnie rivale hazara, à travers l’histoire mouvementée de l’Afghanistan. Il avait été publié en français en 2007, puis traduit dans plus d’une douzaine de langues, rencontrant un succès mondial. Le roman a également été adapté au cinéma, en 2007, ainsi qu’en bande dessinée.