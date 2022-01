Programmée du 18 janvier au 5 février en première nord-américaine à l’Usine C, la présentation de la pièce Vernon Subutex 1 a été reportée au mois de juin, a-t-on annoncé vendredi matin.

André Duchesne La Presse

La situation sanitaire actuelle est, sans surprise, liée à cette décision des dirigeants de l’organisme.

Adaptée du roman de Virginie Despentes, premier tome d’une trilogie culte, et mise en scène par Angela Konrad, cette pièce raconte « l’histoire et la déchéance d’un disquaire que la révolution numérique et la crise du disque mettent au chômage », dit-on dans l’annonce du report.

Elle se définit à la fois comme fresque sociologique, intrigue policière et « vaudeville » inhumain.

Paul Ahmarani, David Boutin, Anne-Marie Cadieux, Violette Chauveau et cinq autres comédiens formant la distribution devraient être de retour pour la présentation de juin.