Les pièces Lysis et Salle de nouvelles reportées

Le Théâtre du Nouveau Monde a annoncé mercredi que toutes les représentations prévues cette saison de la pièce Lysis, signée Fanny Britt et Alexia Bürger, seront reportées. La Presse a aussi appris que le Théâtre Duceppe reportait de son côté la pièce Salle de nouvelles.

Dominic Tardif La Presse

Stéphanie Morin La Presse

Devant la montée fulgurante des cas de COVID-19, le gouvernement québécois ordonnait le 20 décembre dernier la fermeture de toutes les salles de spectacles, pour une durée indéterminée.

La pièce, qui met en vedette Bénédicte Décary dans le rôle-titre, devait être jouée du 11 janvier au 5 février. « Artistiquement, cette décision d’annuler les représentations de cette saison est crève-cœur », lance la metteure en scène Lorraine Pintal en entrevue à La Presse. « On a annoncé la nouvelle aux acteurs mardi, ce qui a créé une onde de choc. C’est un rendez-vous qu’on attend depuis 2020. Seulement, on ne voulait pas repousser inutilement la décision de reporter le spectacle. Les rumeurs qu’on entend, c’est que la situation ne s’améliorera pas avant le début février. «

Celle qui porte aussi les chapeaux de directrice artistique et générale du TNM ajoute : « Nous allons tout faire pour reprendre ce spectacle. Pas question de l’enterrer. Malheureusement, la saison prochaine est déjà pleine avec les spectacles annulés en 2021. On vise le printemps 2024. » D’ici là, l’équipe du TNM compte offrir en webdiffusion un laboratoire documentaire sur cette pièce d’envergure où 17 interprètes et musiciennes devaient partager la scène.

Une décision quant à la tenue des Trois sœurs de Tchekhov, qui doit être présentée du 17 février au 5 mars dans une mise en scène de René Richard Cyr, sera quant à elle rendue au début du mois prochain.

Chez Duceppe, la direction nous confirme avec désolation l’annulation de la pièce Salle de nouvelles, avec entre autres Denis Bernard. « Nous travaillons cependant à le reprogrammer », dit la directrice générale de la compagnie, Amélie Duceppe.

Avec Luc Boulanger