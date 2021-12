Le metteur en scène Éric Jean, qui a été à la barre du Théâtre de Quat’Sous notamment, vient d’être nommé codirecteur artistique (volet théâtre, danse et conte).

Un vent de renouveau souffle sur les directions artistiques des théâtres au Québec en cette fin d’année.

Luc Boulanger La Presse

Le Théâtre Prospero a annoncé cette semaine la nomination de Vincent de Repentigny à titre de codirecteur général de la compagnie montréalaise. Très apprécié dans le milieu pour son travail à la direction de La Serre — arts vivants et au festival OFFTA, M. de Repentigny collaborera étroitement avec Philippe Cyr, le nouveau directeur artistique qui succède à Carmen Jolin. Il entrera en fonction en janvier 2022.

De l’autre côté du fleuve, à Longueuil, le Théâtre de la Ville accueille trois nouveaux visages dans son équipe de direction. Le metteur en scène Éric Jean, qui a été à la barre du Théâtre de Quat’Sous, jusqu’en 2016, vient de commencer son mandat comme codirecteur artistique (volet théâtre, danse et conte). Il sera accompagné de Fanny St-Amand qui a travaillé à Star Académie. Elle prendra les rênes à la codirection artistique pour la musique, le cirque et l’humour, dès le 4 janvier ; ainsi que de Richard Piquet, qui sera le nouveau directeur technique du Théâtre de la Ville. Ce dernier a travaillé au Cirque du Soleil et à la TOHU, notamment.