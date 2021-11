L’Association québécoise des critiques de théâtre (AQCT) a dévoilé lundi soir les noms des lauréates et lauréats des Prix de la critique pour la saison 2019-2020 à Montréal.

Luc Boulanger La Presse

On a aussi annoncé exceptionnellement un Prix Coup de cœur 2020-2021, afin de souligner une saison marquée sous le signe des mesures sanitaires, des reports et des annulations. Et qui aura été très éprouvante pour le milieu théâtral.

Le prix du « Meilleur spectacle » va à Sang, de Lars Norén, dans une mise en scène de Brigitte Haentjens, une coproduction de Sibyllines et du Théâtre français du Centre national des arts. « Ce spectacle bouleversant a marqué la critique tant par la qualité de sa mise en scène que par celle de son interprétation », soulignent les membres de l’AQCT, dans un communiqué.

Le vétéran René Richard Cyr est primé pour sa mise en scène à la fois « naturaliste et audacieuse », des Trois Sœurs d’Anton Tchekhov au TNM. Rappelons que ce spectacle, dont les représentations ont été annulées au printemps 2020, sera repris du 17 février au 5 mars 2022, au Théâtre du Nouveau Monde.

Dans la catégorie du meilleur spectacle jeune public, le prix est remis à la pièce Fils de quoi ?, de Marie-Christine Lê-Huu, pour le Théâtre de l’Avant-Pays. L’autrice a imaginé un fécond dialogue entre un acteur d’origine russe et son fils (personnages défendus par Alexandre Nachi et Sasha Samar). Aux yeux des membres de la section montréalaise de l’AQCT, cette production « a particulièrement résonné auprès du public adolescent ».

Chez les interprètes

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE La comédienne Marylin Castonguay remporte le prix de meilleure interprète pour sa performance dans le solo Les Filles et les Garçons, présenté à l’hiver 2020.

Dans les catégories interprétation féminine et masculine, Marylin Castonguay remporte les honneurs pour sa performance solo dans Les Filles et les Garçons ; chez les hommes, Sébastien René est récompensé pour sa prestation très sensible dans Becoming Chelsea. Ce texte de Sébastien Harrisson, inspiré par la vie de l’activiste américaine trans Chelsea Manning, a été créé à Montréal par Les 2 Mondes. « [Sébastien René] a prouvé une fois de plus son immense talent en endossant un rôle complexe, qui abordait des enjeux liés à l’identité et au genre », souligne-t-on.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Sébastien René est récompensé pour sa prestation très sensible dans Becoming Chelsea.

Dans la catégorie du texte original, Rébecca Déraspe remporte à nouveau les honneurs pour sa pièce Ceux qui se sont évaporés, une production que le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui reprendra en avril prochain. « Un texte adroit, troublant et touchant », résume l’AQCT.

L’excellent travail de la conceptrice Elen Ewing a été remarqué par les membres pour ses costumes du classique de Goldoni, Les Amoureux, vu au Théâtre Denise-Pelletier. Elle était nommée avec deux autres finalistes, les scénographes Pierre-Étienne Locas et Odile Gamache.

Enfin, un prix spécial Coup de cœur de la critique a été remis au laboratoire de création Prélude à La nuit des rois, une œuvre conçue par le metteur en scène Frédéric Bélanger, « à la fois théâtrale, musicale et cinématographique dont l’hybridité a ébloui la critique ».