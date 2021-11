Janine Sutto, Juliette Huot et Gilles Latulippe dans l’émission de télévision Symphorien.

Téléroman culte du petit écran, Symphorien fera l’objet d’une adaptation théâtrale qui prendra vie sur la scène du Théâtre du Vieux-Terrebonne dès le 29 juin.

Léa Carrier La Presse

Après sa résidence, la pièce, mise en scène par Pierre Séguin et Louis Saïa, prendra la route du Québec jusqu’en janvier 2023.

La série québécoise, qui a roulé de 1970 à 1977, a fait son nom de ses personnages mythiques, bientôt réunis sur scène pour de nouvelles péripéties. Symphorien, le concierge attachant et père de 14 enfants ; Ephrem, son frère benêt ; l’éternelle romantique, mademoiselle L’Espérance ; le charmant docteur Jetté et bien sûr, madame Sylvain et sa maison de chambre, qui abrite tout ce beau monde.

Les comédiens Nathalie Malette, Martin Héroux, Michelle Labonté, Patrice Coquereau, Marie-Ève Morency et Stéphan Côté se partageront les rôles secondaires, tandis que Symphorien, interprété par Gilles Latulippe dans l’œuvre originale, sera incarné par François Chénier.

Coproduite par ComediHa ! et les Productions Martin Leclerc, la pièce de théâtre a été écrite par Pierre Huet et Louis Saïa.