La première de Mère, le spectacle de Wajdi Mouawad avec la musique de Bertrand Cantat, au théâtre national de La Colline, à Paris, aura bien lieu vendredi soir, après avoir été reportée d’une semaine.

Laila Maalouf La Presse

« Elle avait été reportée d’une semaine pour des raisons de production (enfants sur scène) en aucun cas en rapport avec la présence de Bertrand Cantat en tant que compositeur musical », a appris La Presse, alors que le théâtre de La Colline fait mention « d’aléas de production » sur son site web pour justifier ce report.

L’implication dans le spectacle du chanteur, condamné à de la prison pour le meurtre de sa compagne, l’actrice Marie Trintignant, en 2003, avait soulevé de vives protestations. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, avait même dit « regretter » que Bertrand Cantat ait créé la musique.

Le directeur du Théâtre de la Colline, Wajdi Mouawad, a pour sa part toujours refusé de déprogrammer Bertrand Cantat, disant ne pas vouloir se « substituer à la justice ». « Je ne cherche ici à convaincre personne. Et si la ministre de la Culture ou le Président de la République, qui m’a nommé, considèrent que mes positions sont contraires aux principes républicains, que l’un ou l’autre me le fasse savoir et je quitterai la direction du théâtre sur le champ », avait-il déclaré.