Un des plus grands succès du cinéma québécois, La grande séduction, sera transposé au théâtre. La pièce sera présentée à l’été 2022 au Théâtre Gilles-Vigneault à Saint-Jérôme.

Josée Lapointe La Presse

« Les deux derniers étés ont été passablement perturbés par la COVID et pour l’été 2022, nous tenions à proposer à notre public un spectacle de grande envergure jumelé à une expérience feel good ! On en a tous besoin ! », a déclaré le directeur général et artistique du théâtre Gilles-Vigneault, David Laferrière.

Intitulée Sainte-Marie-la-Mauderne — nom du village reculé où se déroule l’intrigue —, la pièce tirée du film de Ken Scott sera adaptée par Emmanuel Reichenbach et mise en scène par Frédéric Blanchette.

C’est Michel Rivard qui tiendra le rôle de Germain Lesage, joué initialement par Raymond Bouchard. Fayolle Jean Jr sera le docteur Christopher Williams, incarné dans le film par David Boutin, et Normand Brathwaite reprendra le rôle de Pierre Collin, qui jouait le grognon Yvon Brunet.

Les billets sont en vente sur le site du théâtre Gilles-Vigneault.