Après avoir fait chanter la France sur les airs de Michel Sardou avec son spectacle Je vais t’aimer, le metteur en scène Serge Denoncourt s’attaque à un grand classique familial de Broadway : Annie. La comédie musicale sera présentée à Montréal et à Québec à l’été 2022 dans le cadre de Juste pour rire, a appris La Presse.

Stéphanie Morin La Presse

Cette histoire, adaptée maintes fois pour la scène et au cinéma, raconte l’histoire d’une petite orpheline prénommée Annie qui est choisie pour passer quelque temps dans la demeure d’un milliardaire. Une situation qui n’est pas pour plaire à la dirigeante de l’orphelinat, Mlle Hannigan, une femme amère qui a un sérieux penchant pour la bouteille…

Joint par La Presse alors qu’il se trouvait en Normandie, Serge Denoncourt s’est dit ravi de ce nouveau projet. « J’avais vraiment le goût de travailler de nouveau avec des enfants. Je l’ai fait avec Les choristes et j’adore ça. Les enfants sont des pages blanches. Mon côté bougon les fait rire. J’aime cette ambiance de cour de récréation ! Et cette pièce sera le pendant féminin des Choristes, où il n’y avait que des garçons dans la distribution. »

Pour cette comédie musicale, Serge Denoncourt a décidé de garder l’aspect historique en campant l’action dans le New York des années 1930. « J’aime les spectacles d’époque avec les costumes, et tout. J’ai vu une version plus moderne d’Annie au cinéma et franchement, ce n’était pas bon. Il y a un côté nostalgique à cette histoire qu’il faut conserver. »

Le prolifique metteur en scène dit avoir vu la pièce à Broadway il y a plus de 30 ans.

« Je me souviens m’être amusé, mais pour le reste, on ne peut pas dire qu’il va en rester grand-chose dans ma mise en scène. » Il avait aussi beaucoup apprécié le film sorti au début des années 1980, « surtout pour Carol Burnett [interprète de Mlle Hannigan], qui est fantastique. »

Serge Denoncourt doit revenir au Québec à la mi-décembre. C’est à ce moment qu’il se lancera dans une ronde d’auditions pour trouver sa distribution d’orphelines et, surtout, son Annie. Pour ce qui est des rôles d’adultes, le metteur en scène a déjà une petite idée de ceux avec qui il souhaite travailler, mais ne veut rien dévoiler pour l’instant.

« Chose certaine, je suis content de faire un spectacle qui sera intergénérationnel, où les grands-parents pourront venir avec leurs petits-enfants. C’était le cas avec Les choristes et j’ai adoré voir ce public dans la salle. Ce n’est pas juste un spectacle ; c’est un moment pour les spectateurs. J’aime l’idée de ces spectacles où tout le monde trouve son compte. J’espère que ça agira comme un baume après la pandémie. Annie, c’est un beau moment pour se retrouver tous ensemble dans une salle de théâtre. »

La comédie musicale Annie sera présentée à compter du 22 juin 2022 au Théâtre St-Denis et à la salle Albert-Rousseau à Québec dès le 12 août. Les billets seront en vente à compter du 12 novembre.