Kathleen Fortin (à gauche) et Sophie Cadieux seront de la pièce Toutes choses.

Le théâtre de Quat’Sous a révélé cette semaine le contenu de sa programmation hivernale, qui fait la part belle aux actrices et dramaturges féminines.

Stéphanie Morin La Presse

Dès le 25 janvier, la pièce L’art de vivre de Liliane Gougeon Moisan prendra l’affiche avec sa distribution composée de Simon Beaulé-Bulman, Larissa Corriveau, Amélie Dallaire et Debbie Lynch-White. Ce texte, situé « à mi-chemin entre le catalogue IKEA et un guide de bonnes manières », est mis en scène par Solène Paré.

Suivra en mars Sappho, un texte coécrit par Marie-Ève Milot et Marie-Claude St-Laurent, inspiré d’une poétesse de la Grèce antique. On retrouvera sur scène Florence Blain Mbaye, Nathalie Claude, Muriel Dutil, Katia Lévesque et Alix Mouysset.

Finalement, du 19 avril au 14 mai, Sophie Cadieux et Kathleen Fortin porteront sur scène la pièce Toutes choses, écrite par Fanny Britt et mise en scène par Alexia Bürger. Ce texte pour deux voix est directement inspiré de l’amitié qui perdure depuis 30 ans entre la dramaturge et la metteure en scène.