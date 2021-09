Le Théâtre Espace Go a dévoilé ce mardi les cinq spectacles qui vont ponctuer sa saison 2021-2022. Après la pièce La brèche, actuellement en salle, le théâtre va accueillir en octobre Les eaux claires, une œuvre hybride signée Chloé Lacasse alliant musique, photographie et film d’art.

Stéphanie Morin La Presse

Suivra en novembre un programme double réalisé par Denis Marleau et composé des pièces Les aveugles et Dors mon petit enfant. Céline Bonnier, Ginette Morin et Paul Savoie prêteront leurs traits et leurs voix à ce projet.

En mars, la pièce solo Les dix commandements de Dorothy Dix mettra en vedette Julie Le Breton, dans une mise en scène de Denis Marleau. L’actrice y incarnera une femme qui a choisi de suivre les conseils de la journaliste Dorothy Dix dans le but d’atteindre le bonheur.

Suivra Marguerite : le feu, une pièce conçue par Émilie Monnet qui porte sur la vie de Marguerite Duplessis, première esclave autochtone en Nouvelle-France qui luttera pour son affranchissement.