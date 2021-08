La prochaine saison du Théâtre du Nouveau Monde ouvrira le 21 septembre prochain, avec une création de Michel Marc Bouchard, Embrasse, mettant en vedette Théodore Pellerin et Anne-Marie Cadieux, entre autres. Pour se clôturer en mai 2022, avec une nouvelle pièce de Michel Tremblay, Cher Tchekhov, mise en scène par Serge Denoncourt.

Luc Boulanger La Presse

Pour la directrice du TNM, Lorraine Pintal, ce n’est pas un hasard si la prestigieuse compagnie de répertoire programme deux créations parmi six productions. « Après deux saisons perturbées par la pandémie, notre thème cette année, c’est la renaissance par la création, voire la résistance par la création », a-t-elle confié en entrevue à La Presse, lundi matin, lors du lancement de saison avec plusieurs interprètes présents dans la salle de la rue Sainte-Catherine.

Cette saison sous le signe de l’engagement est écrite « au présent », inscrite dans l’« ici et le maintenant », selon Mme Pintal. Bien que les classiques ne seront pas en reste. Avec Un ennemi du peuple, la pièce « écologique » d’Ibsen, dans une nouvelle traduction de Sarah Berthiaume, mise en scène par Édith Patenaude, avec Ève Landry dans le rôle principal. Puis, la reprise des Trois Sœurs, la production de René Richard Cyr qui avait été annulée durant le premier confinement, après une dizaine de représentations. Le spectacle sera aussi en tournée à travers le Québec, du 9 mars au 4 avril 2022.

Le retour des Reines

La directrice soulignera ses 30 ans à la barre du TNM l’an prochain. En janvier 2022, Mme Pintal va finalement pouvoir nous offrir sa mise en scène de Lysis, une création de Fanny Britt et Alexia Bürger, d’après Lysistrata, d’Aristophane. Cette énorme production devait être à l’affiche au printemps 2020. Elle met en vedettes 16 interprètes, dont Bénédicte Décary, Karine Gonthier-Hyndman et Olivia Palacci, avec des chœurs et des chorégraphies de Jocelyne Montpetit.

Autre moment fort de la programmation, la nouvelle production des Reines, dans une mise en scène de Denis Marleau, pour marquer le 30e anniversaire de la création de la merveilleuse pièce de Normand Chaurette. Elle sera portée par une distribution tout aussi royale : Céline Bonnier, Sophie Cadieux, Kathleen Fortin, Marie-Pier Labrecque, Louise Marleau et Monique Spaziani incarneront les grandes héroïnes de Shakespeare.

Une saison d’anniversaires

Le TNM souligne plusieurs anniversaires cette année. Le 70e de la fondation du TNM, le 9 octobre prochain ; le 40e de la compagnie UBU ; et celui de notre auteur national, Michel Tremblay, qui aura 80 ans en juin 2022. Presque 60 ans après avoir écrit son chef-d’œuvre Les Belles-Sœurs, l’écrivain a tiré une nouvelle pièce de son roman Le cœur en bandoulière. Un livre qui porte sur le milieu du théâtre. On y retrouvera le personnage de Jean-Marc (Les anciennes odeurs), qui sera défendu par Gilles Renaud, aux côtés d’Anne-Marie Cadieux, Éric Bruneau, Maude Guérin, Henri Chassé, Gabriel Sabourin et Isabelle Vincent.

« On espère pouvoir jouer devant la moitié de la jauge de notre salle (environ 350 spectateurs), explique Mme Pintal. Certes, ces mesures sanitaires vont affecter la rentabilité des productions. Mais on n’avait pas envie de proposer une saison à moitié au public, avec des coûts et des distributions réduits. On veut lui présenter des spectacles éblouissants qui font rêver ! »

À noter. À cause de l’incertitude liée à la pandémie actuelle, le TNM n’offre pas de nouveaux abonnements cet été. La compagnie met en vente les billets des deux premières productions seulement, dès le 28 août. Les billets des autres spectacles, à l’affiche à l’hiver 2022, seront disponibles à partir du 22 novembre.