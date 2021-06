Le Théâtre autochtone du Centre national des arts (CNA) et Facebook Canada lancent ce mercredi l’initiative #ReconcileThis – Indigenous Voices Online, qui donnera à des centaines de voix autochtones « du financement, du matériel de production et une formation pour partager leurs récits, leur Histoire et célébrer leur culture en ligne », et dont le contenu sera accessible dans un seul site web.

Josée Lapointe La Presse

En tout, 400 000 $ seront distribués pendant quatre ans, ce qui permettra aussi au Théâtre autochtone du CNA d’ouvrir quatre postes de producteurs associés, à raison d’un par année.

« Nous sommes vraiment enthousiasmés par ce projet », a déclaré dans un communiqué le directeur artistique du Théâtre autochtone du CNA, Kevin Loring.

« C’est exactement le genre de soutien dont nous avons besoin en ce moment : financement, possibilités de développement professionnel et accès à une plateforme [consacrée] à l’activation des voix, de l’intelligence et de la créativité autochtone, centrée sur le concept d’autodétermination. »