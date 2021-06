Vingt ans après son lancement, Gaz Bar Blues, l’excellent film de Louis Bélanger, deviendra une pièce de théâtre qui sera créée chez Duceppe en janvier 2023. C’est le talentueux David Laurin, codirecteur artistique de Duceppe, qui signe l’adaptation, alors que la mise en scène sera assurée par Édith Patenaude. La pièce est programmée dans le cadre de la 50e saison de la compagnie fondée par Jean Duceppe.

Luc Boulanger

La Presse

La production de Gaz Bar Blues sera ensuite présentée au Théâtre La Bordée, à Québec, avant de partir en tournée en province au printemps 2023.

Lancée en première mondiale au Festival des films du monde en 2003, l’œuvre du cinéaste et scénariste Louis Bélanger avait remporté trois prix. Le long métrage mettait en vedette Serge Thériault, Gilles Renaud et Sébastien Delorme. Le récit gravite autour du propriétaire d’une station-service dans un quartier ouvrier de Montréal, et de ses difficiles relations avec son fils.

PHOTO ALLIANCE ATLANTIS VIVAFILM Une partie de la distribution du film Gaz Bar Blues, de Louis Bélanger.

Auditions libres

À noter, Duceppe et La Bordée tiendront des auditions libres à Montréal et à Québec dans le but de compléter la distribution de Gaz Bar Blues, à l’exception du rôle principal qui sera tenu par le comédien Martin Drainville.

Les directions des deux compagnies en ont fait l’annonce mardi, en se disant ouvertes à découvrir de nouveaux talents « parfois insoupçonnés ». Ces auditions ont pour but de dénicher sept interprètes qui sont aussi musiciens. Car les artistes choisis seront appelés à jouer un personnage tout en contribuant à la trame musicale du spectacle.

Les auditions se tiendront les 10-11 juin à Montréal et le 15 juin à Québec. La date limite pour soumettre une candidature est le 5 juin à midi.

Rappelons que Duceppe ouvrira sa saison 2021-2022, le 8 septembre prochain, avec le spectacle Manuel de la vie sauvage, d’après le roman de Jean-Philippe Baril Guérard, publié en 2018. Ce dernier signe lui-même l’adaptation de son livre, et Jean-Simon Traversy fait la mise en scène du spectacle.