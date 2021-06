Théâtre

Violence

Inclassable Marie Brassard ★★★ 1/2

« Regarde, on dirait une petite fleur japonaise qui n’est pas encore née. » De cette phrase poétique dite un jour par sa filleule de deux ans et demi, Marie Brassard a conçu un spectacle inclassable, où beauté et horreur s’entremêlent librement.