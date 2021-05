L’église Sainte-Brigide-de-Kildare, laissée vacante depuis plus de 15 ans, change de vocation : elle deviendra un centre culturel et communautaire consacré à la création jeune public.

Stéphanie Morin

La Presse

Le bâtiment patrimonial, situé dans l’arrondissement de Ville-Marie, accueillera Le Cube, un centre international de recherche et de création en théâtre pour l’enfance et la jeunesse. Les travaux devraient commencer au printemps 2022 pour une ouverture prévue en 2023.

Le gouvernement provincial injectera 19 millions dans le projet, a annoncé la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, lundi en conférence de presse. Il s’agit d’une bonification de 8 millions par rapport à l’engagement initial. Ces fonds sont puisés à même l’entente de développement culturel conclue avec la Ville de Montréal.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Cette volonté politique traduit notre engagement à préserver et à mettre en valeur les immeubles patrimoniaux à caractère religieux en leur donnant une nouvelle vie. Après la terrible année que nous venons de vivre, le projet donnera un nouveau souffle à la création jeunesse et sera porteur de relance, non seulement pour le milieu culturel, mais aussi pour le centre-ville de Montréal », a déclaré Nathalie Roy.

« Le projet Le Cube s’inscrit dans une volonté ferme de relancer les activités et l’économie du centre-ville de Montréal durement touché par la crise sanitaire qui perdure », a ajouté Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Pour le secteur des arts de la scène, ce projet permettra de consolider l’expertise du Québec en théâtre jeune public sur la scène internationale, tout en assurant une offre théâtrale de qualité pour les enfants et les adolescents. Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a aussi salué la réalisation de ce futur lieu de création. « L’accès à une culture de proximité pour toutes et tous, dans les différents quartiers, est une valeur importante pour nous et elle prend une nouvelle dimension grâce à l’entente sur le développement culturel établie entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications : un partenariat essentiel pour améliorer la qualité de vie de la population et enrichir la création jeunesse tout en stimulant les rencontres entre artistes. »

« Enfin ! »

Le projet, porté à bout de bras par les organismes de théâtre jeunesse Le Carrousel et Le Clou, verra le jour après plus de 15 ans de démarches auprès des différents ordres de gouvernement. « Enfin ! », s’est d’ailleurs exclamée Marie-Ève Huot, directrice artistique et codirectrice générale par intérim du Carrousel. « Nous travaillons depuis 2006 pour donner aux compagnies de théâtre jeunesse un espace de création, de recherche et d’expérimentation. Et vous nous avez entendus ! Aujourd’hui, on voit enfin une utopie devenir une réalité. »

Concrètement, le lieu accueillera les bureaux du Carrousel et du Clou, en plus d’abriter trois studios bien équipés. Une centaine de créateurs pour la jeunesse — en théâtre, mais aussi en danse ou en cirque — pourraient en profiter au cours d’une année, selon Mme Huot. Aucun spectacle n’y sera présenté, toutefois.

« Ce projet est attendu depuis une dizaine d’années par de très nombreux artistes, notamment les plus jeunes, comme un outil artistique et culturel particulièrement innovant, indispensable à la recherche et à l’émergence de nouveaux talents », a conclu Marie-Ève Huot.